Event laat Dorp van de Ronde van 15 jaar geleden in Bellegem herleven

Na twee jaar heropent OC, renovatie kost 3,5 miljoen euro: “Door het enkele jaren te missen, besef je hoe belangrijk het is”

Het 40 jaar oude OC in Aalbeke, dat aan een grondige renovatie toe was, is de voorbije twee jaar vernieuwd. Het kreeg een make-over en is nu een stuk groter, door de integratie van aanpalende nieuwe witte arbeidershuisjes. Verenigingen en inwoners van Aalbeke huldigden zaterdag hun OC feestelijk in.