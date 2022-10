Event in Parkhotel leidt 40 Oekraïners snel naar werk: “Job hebben is kortste weg naar integratie”

KortrijkMatching Talent kreeg vrijdagochtend veertig Oekraïense vluchtelingen op de been. Voor een evenement rond werken in Vlaanderen, gehouden in het Parkhotel in Kortrijk. “Oekraïners zijn geen planners, het zijn doeners”, vertelt de Oekraïense Svitlana Federova uit Zottegem, die jobcoach is en er begeleidde.

Om Oekraïners en nieuwkomers meer kansen op actieve deelname aan de Vlaamse arbeidsmarkt te geven, werken sectorfondsen samen. Het gaat concreet over de voedings- namens Alimento, textiel- namens Cobot, hout- namens Woodwize en chemiesector namens Co-Valent, samen met het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie namens PlastIQ. Hun gemeenschappelijk initiatief kreeg de naam Matching Talent.

Wat vrijdagochtend tot een samenkomst met veertig Oekraïners leidde, in het Parkhotel in Kortrijk. Ze kregen er op een doorlopende sessie info over de VDAB werking en gratis opleidingen, terwijl er een voorstelling was van openstaande vacatures in de betrokken sectoren.

De Oekraïense en ex-leerkrachte Engels Svitlana Fedorova, nu jobcoach en tolk bij PlastIQ en Matching Talent, postte de uitnodiging voor het event in de Facebookgroep ‘Solidarity with Ukraine (Belgium)’. Niet enkel uit de regio Groot-Kortrijk, maar tot uit Oost-Vlaanderen en Brussel zakten Oekraïners naar Kortrijk af.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Er daagden 40 Oekraïners op het jobevent in het Parkhotel op © Henk Deleu

“Oekraïners zijn van nature een beetje achterdochtig en met de huidige situatie in het thuisland zijn ze extra voorzichtig. Volkomen terecht, Oekraïners worden zo opgevoed. Kinderen leren er in het onderwijs van jongs af aan om kritisch na te denken en info te checken en te dubbelchecken. Pas na extra uitleg en een bevestiging dat het om een erkend initiatief ging, begonnen steeds meer geïnteresseerden zich in te schrijven, tot de dag voor het event. Oekraïners zijn geen planners, het zijn doeners”, vertelt Svitlana.

Quote Er is zeker bereidheid om vacatures voor hen open te stellen, door de nijpende arbeidste­kor­ten. We zorgen er voor dat potentiële werknemers genoeg (technische) bagage meekrijgen, zodat ze meteen inzetbaar zijn Vincent Mispelaere, PlastIQ en Matching Talent

“Het was uniek om meerdere lotgenoten samen te brengen en hen info te laten inwinnen over hoe onze arbeidsmarkt werkt. Er werd met de VDAB, het OCMW, integratiediensten, interimkantoren en werkgevers naar eenvoudige oplossingen gezocht om te helpen bij het vinden van een vaste job”, zegt Matching Talent-coördinator Pieter Remmerie. Vincent Mispelaere, algemeen PlastIQ-directeur en een van de partners van Matching Talent, pikt in: “Onze ervaring leert dat nieuwkomers met een job sneller integreren. Dat vraagt inspanningen van Oekraïners, maar er is zeker bereidheid om vacatures voor hen open te stellen, door de nijpende arbeidstekorten in onze sectoren. We zorgen er met Matching Talent voor dat potentiële werknemers genoeg (technische) bagage meekrijgen, zodat ze meteen inzetbaar zijn. We enthousiasmeren nieuwkomers.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vincent Mispelaere © RV

Dat enthousiasme was er vrijdagochtend, in het Parkhotel, aan het Stationsplein in Kortrijk. Er was zelfs iemand ingeschreven die in Wallonië woont. “Matching Talent is een Vlaams initiatief, maar deze persoon wou er echt bij zijn. Er zijn in Wallonië geen jobs waarvoor ze in aanmerking komt, terwijl ze zo graag aan de slag wil. Zo graag zelfs dat ze bereid is om naar Vlaanderen te verhuizen”, aldus Svitlana Fedorova.

