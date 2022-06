Europese erkenning voor De Korenbloem, woon- en zorgproject voor bewoners met dementie wint New European Bauhaus prijs

KortrijkDe Korenbloem, gespecialiseerd in kleinschalig en geborgen wonen voor jonge personen met dementie en oudere zorgvragers met dementie en/of zorg, krijgt Europese erkenning. De unieke werking levert een New European Bauhaus Prize op, in de categorie ‘prioriteit geven aan plaatsen en mensen die het het hardst nodig hebben’. Een heel knappe prestatie, want De Korenbloem was het enige Belgische project onder de 52 Europese finalisten in vier categorieën.

De door de Europese Commissie uitgereikte New European Bauhaus Prize promoot de ontwikkeling en realisatie van innovatieve projecten voor kwetsbare doelgroepen en lokale gemeenschappen, met aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en schoonheid. Er waren meer dan 1.100 Europese inzendingen.

“De Korenbloem werkt persoonsgericht in kleine woningen. Geen lange gangen, geen bandwerk en met het nemen van tijd voor de bewoners. Ze zetten hun leven verder zoals ze altijd gewend geweest zijn, met aandacht voor unieke behoeften op het vlak van individualiteit, comfort en bescherming”, zegt Evelien Vandenbroucke, coördinator thuiszorgondersteunende diensten. “Onze manier van samenwonen van ouderen is anders. Het gaat eerder over groepswoningen, waar acht ouderen met zorg samenwonen. Met een unieke manier van bouwen en met een andere manier van werken voor de medewerkers. Iedereen is woonbegeleider en is mee verantwoordelijk voor het totaalpakket.”

Volledig scherm De Korenbloem, dat is kleinschalig en geborgen wonen © Stijn Bollaert | De Korenbloem in Kortrijk (Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten)

“We duwen zorgkundigen, ergotherapeuten en verpleegkundigen niet in hokjes. Ze runnen samen de woning, elk met hun expertise. Onze uitzonderlijke manier van werken is voor de medewerker verrijkend, uitdagend en vernieuwend. Hoe kleinschaliger je werkt, hoe gerichter de zorg kan zijn. Naar het bouwen toe waren we met De Korenbloem bij de pioniers met onze visie. Kleinschaliger bouwen is duurder en ook onze personeelskost is hoger, maar onze bewoners krijgen het terug in kwaliteit.”

Volledig scherm De Korenbloem, dat is kleinschalig en geborgen wonen © Stijn Bollaert | De Korenbloem in Kortrijk (Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten)

De Korenbloem brengt als pilootproject Zorg van het ministerie van Welzijn en de Vlaamse Bouwmeester innovatieve zorgconcepten samen met vernieuwende ruimtelijke modellen. Met extra aandacht voor kleinschaligheid en geborgenheid en vooral voor gemeenschappelijk wonen. Het project doorbreekt ook barrières tussen zorg en samenleving, door een open huis in en met de buurt te zijn. De Korenbloem doet dat door twee gerenoveerde historische villa’s in de Sint-Janswijk ook voor buurtactiviteiten en verenigingen open te stellen. Het was de basis voor een door Sergison Bates Architects en Studio Jan Vermeulen in samenwerking met Tom Thys Architecten ontwikkeld masterplan.

Volledig scherm De Korenbloem, dat is kleinschalig en geborgen wonen © Stijn Bollaert | De Korenbloem in Kortrijk (Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten)

