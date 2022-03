Eten Met Team Burgemeester brengt 43.000 euro voor steun jongdementerenden op

Vereniging Het Ventiel is in volle beweging, nu er amper nog coronabeperkingen zijn. Zo is op 9 en 10 juli een nieuwe editie van de fietsklassieker In Het Wiel Van Het Ventiel gepland, met peter Yves Lampaert en meter Linde Merckpoel. En komende woensdag al kan je twee mensen met jongdementie van Het Ventiel zien schitteren in het Eén-programma Restaurant Misverstand, met tv-maker Dieter Coppens en chef-kok Seppe Nobels.