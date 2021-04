Er woedt een zware brand in klooster in Heule: “Leerlingen, kom aub niet naar school”

Technicus-vrijwilliger Eddy Vandooren, die in Heule woont, was als eerste ter plaatse. “De zusters belden me rond 6 uur op omdat ze zonder elektriciteit zaten. Toen ik aankwam, hing er een brandgeur, maar ik zag niets door de dichte mist. Na het terug inschakelen van de verliesstroomschakelaar, was er weer elektriciteit.”

Toen ik het klooster nadien inspecteerde en op zolder kwam, zag ik overal rook. Ik zag geen steek, maar vermoedde dat er een brand aan het woeden was. We zijn er gelukkig in geslaagd om de 21 zusters snel te evacueren. Ze zijn even verderop naar Huize Sparrenhof overgebracht. Ik vermoed dat enkel het klooster getroffen is. De school blijft wellicht grotendeels gevrijwaard”, aldus Eddy Vandooren. Aan de leerlingen van het secundair Instituut Spes Nostra is gevraagd om thuis te blijven. Ook het lager en het kleuter in de omgeving blijven dicht momenteel. De brandweer is massaal ter plaatse, om het vuur in het klooster te bestrijden.