“Er valt elk jaar wel iemand flauw van de warmte”: stadsbioscoop Budascoop krijgt opknapbeurt van 1,17 miljoen euro voor meer comfort 50.000 bezoekers

KortrijkDe Vlaamse regering maakt 500.000 euro subsidie vrij voor kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Het geld is welkom om de Budascoop grondig op te knappen. Zo is het vervangen van verwarming, ventilatie en luchtkoeling dringend. Budascoop is een populaire bioscoop. In 2022 werd de kaap van 50.000 bezoekers gehaald.

De forse investeringssubsidie uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur is op de valreep van 2022 nog toegekend door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). De stad Kortrijk en kunstencentrum BUDA, die Budascoop uitbaat, hadden er in september 2022 samen een dossier voor ingediend. Om de volledige HVAC-installatie in één keer te kunnen vervangen.

In mensentaal: het komt concreet neer op het vervangen van verwarming, ventilatie en luchtkoeling. “De urgentie van de HVAC is groot, want elk jaar valt er wel iemand flauw van de warmte. En in het licht van de coronacrisis moeten nog altijd ventilatienormen gehaald worden. Dat wordt nu mogelijk”, legt BUDA-directeur Kristof Jonckheere uit.

Quote We bekijken ook andere duurzaam­heids­in­gre­pen zoals regenwater­re­cu­pe­ra­tie, isolerend glas, zonnepane­len... BUDA-directeur Kristof Jonckheere

De ingreep kadert in het duurzaamheidsbeleid van BUDA en past ook binnen een langetermijnvisie van de stad om tegen 2025 energieneutraal te zijn. Budascoop gaat in dat verhaal, los van het vervangen van de HVAC-installatie, want er kan nog meer. “We werken in nauwe samenwerking met de stad aan een masterplan om alle noden op te lijsten en te becijferen. We gaan hierin nog andere duurzaamheidsingrepen zoals regenwaterrecuperatie, isolerend glas, zonnepanelen… bekijken. Het masterplan moet tegen de zomer van 2023 af zijn”, stelt Kristof Jonckheere.

“De stadsbioscoop Budascoop blijft een iconisch gebouw en heeft als eerste Belgische multiplex met vijf zalen onder één dak ook een grote erfgoedwaarde. Alleen zijn er na bijna vijftig jaar intensief gebruik wel wat investeringen nodig om het gebouw future proof te maken.”

Budascoop, aan de Kapucijnenstraat

Ook schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) is in zijn nopjes. “We zijn blij nu Vlaanderen 500.000 euro investeert in de Budascoop. We hadden zelf met de stad Kortrijk ook al 665.000 euro voorzien. Zo kunnen we nu in één keer een oud zeer aanpakken. De nieuwe HVAC-installatie zal trouwens niet alleen zorgen voor een veel groter publiekscomfort voor de vele Budascoop bezoekers, maar ook een positieve impact hebben op het energieverbruik van het gebouw.”

Budascoop in de Kapucijnenstraat, nabij de verlaagde Leieboorden, is het filmhuis van kunstencentrum BUDA. De arthouse cinema combineert de nieuwste films met filmspecials. Albert Bert zaliger, grondlegger van de Kinepolis Group, opende de stadsbioscoop in 1975. De multiplex cinema was toen nog als Pentascoop gekend. De Kinepolis Group verkocht Pentascoop nadat de in 1997 geopende cinema Kinepolis Kortrijk op Hoog Kortrijk steeds populairder werd.

De stadsbioscoop heropende in 2006 als Budascoop, na een grondige verbouwing. De bezoekerscijfers worden steeds beter. Zo werd in 2022 voor het eerst de kaap van 50.000 bezoekers gerond. Er is meteen een stevig programma met de start van 2023. Zo wordt ‘Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ hernomen, door het British Film Institute tot beste film ooit verkozen.

