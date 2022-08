Enkele bewoners al zes dagen zonder internet nadat kabel van Proximus werd geraakt

“Donderdag werd er tijdens de werken een van Proximus geraakt”, vertelt bewoner Sven Beheydt. “Wij waren nog op reis en zijn sinds zaterdag thuis. Toch waren we op de hoogte en probeerden we al vanop reis info te krijgen of we snel opnieuw internet zouden hebben. Maar niemand die ons iets kon zeggen.” Ondertussen is Sven terug thuis met zijn gezin en is er nog altijd geen internet. “Het is blijkbaar een kabel van Proximus dat ze geraakt hebben, dus alle mensen in de straat die bij Proximus of Scarlet zitten hebben geen internet. En dat ondertussen al zes dagen lang.”