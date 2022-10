Energiecrisis stuwt hulpaanvragen lucht in, OCMW helpt al 3.850 gezinnen in Kortrijk: “Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden kwetsbaar”

Lees meer over de crisis in ons HLN-dossier ‘Energie en geld West-Vlaanderen’

Tel er ook alleenstaanden bij en dan kom je zelfs al aan 4.511 dossiers. “Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden zijn zeer kwetsbaar. Zelfs voor wie een behoorlijk inkomen uit arbeid heeft, lukt het niet altijd meer om de eindjes aan elkaar te knopen. Een concreet voorbeeld om dat te staven. Een mama met twee kinderen die per maand 2.181 euro netto (inkomen uit arbeid + groeipakket voor de kinderen, red.) verdient, raakt niet meer rond. Door de combinatie van een fors gestegen voorschotfactuur en enkele zware kosten, zoals een maandhuur van een kleine 700 euro voor een woonst. We komen nu in energiekosten voor 288 euro tussen op haar voorschotfactuur van 340 euro per maand”, zegt schepen Philippe De Coene (Vooruit).

Quote Kom op tijd langs, als je in de problemen zit. Want hoe langer je wacht, hoe slechter je situatie dreigt te worden. Probeer vooral niet in het vizier van de schuldindu­strie te komen schepen Philippe De Coene

De Coene roept op om financiële problemen niet te laten aanslepen en geen vrees te hebben om hulp te vragen. “Kom op tijd langs, als je in de problemen zit. Want hoe langer je wacht, hoe slechter je situatie dreigt te worden. Probeer vooral niet in het vizier van de schuldindustrie te komen.”

Volledig scherm Philippe De Coene © Henk Deleu

Philippe De Coene liet midden september weten dat het Kortrijks Energiefonds binnen het OCMW versterkt is, als reactie op de fors stijgende energieprijzen. Sinds het fonds eind 2021 opstartte, worden daar al ruim achthonderd gezinnen begeleid. Niet enkel met financiële tussenkomsten, want even belangrijk is het samen bekijken van energiecontracten en voorschotfacturen. En dat loont, geeft Philippe De Coene mee.

“Omdat we de belangen van de consumenten zo goed mogelijk proberen te verdedigen met het Kortrijks Energiefonds, voelen we momenteel al hoe de kloof tussen voorgestelde en realistische voorschotfacturen aan het verkleinen is. Je ziet steeds minder hoe energieleveranciers lukraak zeer hoge bedragen vragen, zonder dat die ergens op gebaseerd zijn. Ze beseffen steeds meer dat ze er geen belang bij hebben om op voorhand te cashen, want door een toegenomen weerbaarheid van consumenten riskeren ze dat klanten naar andere leveranciers overlopen. Vergelijk het met een ANPR-camera langs de weg. De pakkans vergroot. Zomaar met overdreven voorschotfacturen afkomen lukt niet meer. Onze aanpak werpt dus vruchten af.”

Volledig scherm illustratiebeeld © Getty Images/Westend61

Wat niet betekent dat het einde van de problemen wenkt. Want het aantal hulpaanvragen dat bij het Kortrijks Energiefonds belandt, is vooral recent fors aan het stijgen. “Het ergste moet wellicht nog komen, want net deze periode in het najaar worden mensen voor het eerst geconfronteerd met voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen en/of forse afrekeningen. Het komt de huiskamers nu echt binnen, het wordt zeer reëel en tastbaar. Ik krijg ook zelf bijna dagelijks berichten nu. Van mensen die hulp nodig hebben, tot uit mijn eigen straat zelfs. Ik blijf het herhalen: dúrf hulp vragen.”

