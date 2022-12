En of we al zin hebben in vuurwerk, demonstratie van Vuurwinkel lokt massa naar verlaagde Leieboorden

Kortrijk/Waregem/Zwevegem “We bezoeken als kerstgek­ken bijna jaarlijks echte kerstman in Lapland”: Mario (47) en Steven (36) stralen in nieuw VTM-programma Mijn Beste Kerst Ooit

“We hebben drie kerstbomen thuis”, lichten Mario Dhont (47) en Steven Van de Putte (36) een tipje van de sluier over wat maandag te zien is in de volgende aflevering van Mijn Beste Kerst Ooit. “Ik zit al jaren in de wereld van magie, ik hou van beleving”, zegt ondernemer Mario. Hij heeft Disneystores in Kortrijk en Waregem en – hoe kan het ook anders – een kerstwinkel in Kortrijk. En ze zijn niet onterecht heel fier op hun kennis over Kerstmis, en zelfs over de burgerlijke stand van de kerstman.

