Eline (27) en Barbara (41) rijden als mobiele sociale kruidenier met groenten en fruit naar kwetsbare wijken: “Conner Rousseau vindt het top”

De dames krijgen steun van Ronny Vilain (57) en Raymond Riga (73). Drie van hen wonen in de sociale wijk Venning, waar ze vaststellen hoe het er in het buurthuisje niet makkelijk koken is met enkel een elektrisch kookplaatje. Dat zette hen aan het denken en zo kwamen ze op het idee van een mobiele sociale kruidenier.

Het is geniaal in zijn eenvoud. Arme mensen opzoeken in hun eigen omgeving om ze gratis of betaalbare groenten en fruit aan te bieden. Om dat mooi vorm te geven, zetten ze een tot marktkraam en mobiele keuken ombouwbare cargofiets in. “Het doel is om ook samen met de mensen te leren koken, want je kan van voedseloverschotten bijvoorbeeld lekkere soepjes en koude schotels maken.”

Musette Bicyclette

De eerste stap is ondertussen gezet, want dankzij de medewerking van Green Leaf Projects kunnen ze hun project al promoten op een uitgeleende Carla. Dat is een cargofiets die tot maximaal 250 kilogram groenten en fruit aankan. Zo werd hun Musette Bicyclette - musette is het woord voor het bevoorradingszakje dat profrenners tijdens de koers gebruiken - al gespot op de wielerklassieker E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Ze liepen er onder meer nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tegen het lijf.

Quote We werken laagdrempe­lig. We bellen niet bij de mensen aan en leveren niet op bestelling. We rijden naar pleintjes in kwetsbare wijken. Zodra onze Musette Bicyclette opgemerkt wordt, hopen we dat de mensen zelf naar buiten komen om hen zo op een soort marktgebeu­ren uit hun isolement te trekken Eline Poublon

Laagdrempelig

“Conner vindt ons project top. Hij hoopt dat we het waarmaken. Verder is Vlaams volksvertegenwoordiger en Vooruit-gemeenteraadslid Maxim Veys mijn grote voorbeeld en inspiratie”, zegt Eline Poublon. “We gaan heel laagdrempelig te werk. We bellen niet bij de mensen aan en leveren niet op bestelling. We rijden naar pleintjes in kwetsbare wijken zoals de Venning, Drie Hofsteden en Overleie in Kortrijk. Om nog meer plekjes te ontdekken, werken we samen met straathoek- en buurtwerkers en met brugfiguren. Zodra onze Musette Bicyclette opgemerkt wordt, hopen we dat de mensen zelf naar buiten komen. Om hen zo op een soort marktgebeuren uit hun isolement te trekken. Iedereen is van harte welkom, we discrimineren niemand.”

Volledig scherm Een voorbeeld van een tot marktwagen en mobiele keuken omgebouwde cargofiets © RV

Crowdfunding

Om groenten en fruit te bekomen, willen de initiatiefnemers samenwerken met organisaties zoals Food Act 13 en de Voedselbank West-Vlaanderen. Ze hopen ook op medewerking van lokale handelaars. “We staan voor ‘zero waste’, dus gaan we enkel met voedseloverschotten werken. We zoeken ook nog vrijwilligers en chauffeurs om met onze Musette Bicyclette rond te rijden”, vertellen ze.

De initiatiefnemers hopen dat ze via het Kortrijks initiatief Burgerbudget geselecteerd worden, zodat ze financieel een duwtje in de rug krijgen om hun Carla cargofiets te kunnen aankopen. En die ook om te kunnen bouwen tot een marktwagen en mobiele keuken, met onder meer een makkelijk uitklapbare parasol. “En indien we op het Burgerbudget toch uit de boot vallen, pakken we het anders aan met bijvoorbeeld een crowdfunding”, klinkt het overtuigend.

Meer info staat op de Facebook- of Instagrampagina musettebicyclette

Wie wil helpen: stuur een mail naar musettebicyclette@gmail.com