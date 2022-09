Eindelijk niet meer in aftandse container eten, na 20 jaar opent nieuwbouw met eetzaal in Rodenburgschool

Deerlijk BuikRock piekt met 11.000 bezoekers: “Blijven groeien, in 2023 gaan we ook voor internatio­na­le artiesten”

Wat een uitgelaten sfeer tijdens het driedaagse BuikRock in Deerlijk. “Een mini-Werchtergevoel”, zoals mede-organisator Henk Verbeke het omschreef. “Met een breed aanbod muziek, voor elk wat wils. En we investeerden zwaar in klank en licht, we zitten nu bij de top van België.” We gingen zaterdagnamiddag langs, tijdens de show van Camille. De kracht die de popster uitstraalt, is indrukwekkend. “Ik ben superverliefd op jullie allemaal”, sprak Camille haar vele fans toe.

28 augustus