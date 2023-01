Einde van tijdperk. Groenten & Fruit Callens verlaat na 100 jaar Veemarkt: “Klanten mogen niet meer parkeren in ons magazijn, te veel CO2”

Menen/Komen Spoedkei­zer­sne­de op Nieuwjaar redt premature wonderbaby Djulia: “Hoorden hartje niet meer kloppen, we waren haar bijna kwijt”

De eerste nieuwjaarsbaby in Zuid-West-Vlaanderen is om 0.45 uur in ziekenhuis AZ Delta in Menen geboren. Al liep het bijna verkeerd af, nadat Djulia vier weken te vroeg kwam. “Was ik vijf minuten later geweest, had ik nu geen baby. Ik ben zo blij met dit nieuwjaarscadeau”, zegt mama Patricia.

