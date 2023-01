Eigenaars kippendoders Bassie en Adriaan reageren op onvrede in Kortrijkse buurt: “We zijn superoplettend, er werd al schrikdraad geïnstalleerd”

Kortrijk Barotheek brengt 5.978 euro voor fietsenpro­ject Bemok op

De Barotheek in lokaal dienstencentrum De Villa in de Sint-Janswijk was een succes. Het initiatief rond De Warmste Week bracht 5.978 euro op, voor een fietsenproject van Bemok. Die vzw omvat een basisschool voor buitengewoon onderwijs en begeleidingscentrum voor kwetsbare kinderen.

