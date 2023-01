Eeuwelinge Anna Sergyssels-Kiekens (101) overleden

Anna werkte lang geleden een tijdje als naaister in de firma Deplancke, waar later hotel Broel was. Het was via die weg en de zus van Jan Sergyssels dat ze haar grote liefde ontmoette. Het koppel huwde op 26 februari 1944.

Ze kregen twee zonen: Marc en Johan. Marc heeft twee dochters en vier kleinkinderen: Nele met Noah en Helena en Kim met Gillian en Mauro. Ook Johan heeft twee dochters en vier kleinkinderen: Charis met Efren en Othon en Orphée met Lionel en Lea. Het koppel woonde lang in de Kouterstraat in Kuurne. Anna werkte thuis als hemdenmaakster in onderaanneming en vele weekends bij feestzalen Huis Van Wonterghem in Kuurne. De uitvaart van Anna Sergyssels-Kiekens vindt in familiekring plaats. Condoleren kan via Begrafenissen Geers.