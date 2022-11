Eetgelegenheid moet tijdelijk deuren sluiten na ernstige inbreuken op hygiëne in Kortrijk

De politiezone Vlas voerde de controles in samenwerking met inspecteurs van FAVV, Toezicht op Sociale Wetten, FOD Financiën, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uit. In totaal controleerden ze 2 barbershops, 2 autogarages en 5 eetgelegenheden in Kortrijk en Kuurne. De zwaarste inbreuken konden in de Kortrijkse eetgelegenheid die onmiddellijk moest sluiten, vastgesteld worden. Verder waren er inbreuken op het deeltijds contract, schijnzelfstandigheid, het dagontvangstenboek, garageregister, studentenwerk,… “Telkens zijn de nodige processen-verbaal opgesteld”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale handelsprakijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kordaat en integraal aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”