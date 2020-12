Eerste Tinderdate Yasna en Loic (21) eindigt in ziekenhuis: “Ik ontfermde me meteen om haar, en bracht al een bloemetje”

Kortrijk/Waregem/Roeselare Nude en Va et Vient slaan handen in elkaar met oosters getint food sharing menu Holy Box: “Topgerech­ten met een twist in huiskamers krijgen”’

5 december Nude en Va et Vient slaan de handen in elkaar met de Holy Box: een origineel, culinair en oosters getint food sharing menu dat je op kerst-en oudejaarsavond kan afhalen in de Kortrijkse topzaken, maar ook in de toonzalen van Top Motors in Waregem en Roeselare. Ook thuislevering is mogelijk, met het nieuwste type elektrische wagens. De lancering gebeurt aan de hand van een prikkelende videocampagne. Waar Nude de grenzen van creativiteit en durf mee aftast.