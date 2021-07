Eerste publieke borstvoedingsbank van België staat in Kortrijk: “We willen taboe doorbreken, het is de natuurlijkste zaak ter wereld”

KortrijkMama’s kunnen op de Grote Markt in Kortrijk tot eind augustus de eerste borstvoedingsbank van ons land uitproberen. Het is een initiatief van femtechmerk Elvie, om het taboe rond borstvoeden in het openbaar te doorbreken. Elvie, opgericht in 2013, is een Brits merk dat intelligente technologie voor vrouwen ontwikkelt. De bank promoot borstvoeden en afkolven ‘en plein public’, in het teken van de Wereld Borstvoedingsweek van 1 tot en met 7 augustus. “We benadrukken dat borstvoeding de natuurlijkste zaak ter wereld is”, klinkt het bij Elvie.

Terwijl borstvoeden de jongste jaren in de lift zit in Vlaanderen, rust er jammer genoeg nog al te vaak een taboe op borstvoeden of afkolven op publieke plaatsen. Ondanks dat het geen stof tot commentaar zou mogen zijn, durven veel vrouwen enkel thuis of in kleine kring borstvoeding te geven. Net daar wil Elvie komaf mee maken. Met een speciaal ontworpen borstvoedingsbankje moedigt het femtechmerk borstvoeden en afkolven in het openbaar aan en biedt ze mama’s dat tikkeltje extra comfort. Een armleuning, wat speeltjes en een ververskussen maken de openbare ervaring meteen aangenamer.

Quote Of het nu in een winkel­straat is, thuis, in de bib, op de trein of in een pretpark … als haar kind honger krijgt of de borst vol aanvoelt, hoort het gewoon te zijn dat de mama in het openbaar haar kind voedt of kolft Nele Wouters van Kind en Gezin

Elvie kiest voor Kortrijk om een statement te maken omdat steeds meer West-Vlaamse mama’s borstvoeding geven in de eerste 24 uur. Ze benen daarmee moeders in andere provincies bij. Dat blijkt uit cijfers van Opgroeien – Kind en Gezin. In 2014 startte 69,7 procent van de West-Vlaamse mama’s met borstvoeding tegenover een fikse 74,7 procent in 2020. In Vlaams-Brabant ligt het percentage al jaren het hoogst met 81,3 procent in 2014, tegenover 85,6 procent in 2020.

Volledig scherm Je kan ook rustig kolven op de borstvoedingsbank © Elvie

“Ouders helpen hun kinderen (op)groeien. Eten geven maakt daar deel van uit. Bij borstvoeding, zeker bij de start, is dat twaalf keer per dag en meer. Of het nu in een winkelstraat is, thuis, in de bib, op de trein of in een pretpark … als haar kind honger krijgt of de borst vol aanvoelt, hoort het gewoon te zijn dat de mama in het openbaar haar kind voedt of kolft. Zolang borstvoeding nog niet overal gewoon is, blijft een week van de borstvoeding nodig”, zegt Nele Wouters, woordvoerder Opgroeien bij Kind en Gezin.

Breast Places

Naast de bank lanceert Elvie ook Breast Places. Via een kaart op haar website duidt het merk plaatsen aan in de stad, waar jonge ouders extra gefaciliteerd worden om in alle rust hun kind te voeden en verluieren. Zowat iedere openbare plaats kan zich aanmelden om een Breast Place te worden, want het vraagt geen grote aanpassing. Een vriendelijk gezicht, knusse plaats en verschoningstafel volstaan al. Breast Places zijn er voor alle mama’s die willen borstvoeden of kolven, of die gewoon even nood hebben aan een rustig plekje. Wie zich wil aanmelden als Breast Place, klik hier. Wie de eerste Breast Places wil ontdekken, klik hier.

Ondersteunen

“Van meet af aan was het onze overtuiging dat elke moeder, ouder en familie eender wanneer moet kunnen beslissen waar en hoe ze hun baby voeden, zonder oordeel of beperking van anderen. Daarbij komt dat jonge ouders vrij en zonder zorgen op stap moeten kunnen gaan. Met deze speciaal voor borstvoeding ontworpen bank en de Breast Places-website, hopen we deze overtuiging waar te maken door moeders van jonge kinderen echt te ondersteunen bij het geven van borstvoeding of het afkolven van melk”, stelt Tania Boler, CEO en mede-oprichter van Elvie.

Het femtechmerk moedigt moeders die borstvoeding geven aan om hun ervaringen te delen via #TheRealFeed.

De design borstvoedingsbank is ontworpen door Atelier Leda.

Volledig scherm De bank is comfortabel en speels © Elvie

Volledig scherm De borstvoedingsbank heeft roze en blauwe kleuren © Elvie

Volledig scherm De borstvoedingsbank staat nabij het Belfort en het zomerspeelplein, op de Grote Markt © Elvie