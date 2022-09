Eerste Montebelli kunstmarkt wordt hoogvlieger met 60 standhouders

Kortrijk Nóg meer sokkels van 30 kilogram dreigen neer te storten aan Sint-Maartens­kerk: “Je mag er niet aan denken dat er hier een slachtof­fer valt”

Dat er recent een voetstuk bij de hoofdtoegang van de Sint-Maartenskerk naar beneden viel, blijkt geen toeval. Een diepgaand onderzoek toont aan dat er mogelijk een probleem is met alle zeventig sokkels in het voorportaal. De hoofdtoegang blijft dicht tot er een oplossing is. “Het kon veel slechter afgelopen zijn. We nemen geen enkel risico en laten het ernstig aanpakken”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit).

