Eerste Montebelli kunstmarkt smaakt naar meer: “Er komt volgend jaar zeker een tweede editie”

Hij is verdiend, die pluim op de hoed van initiatiefnemers Lien Claassen, Helga Kints en Wouter Allijns van Team Burgemeester. Want de eerste editie van Montebelli was meteen een schot in de roos. Tevreden kunstenaars van wie hun werken ook verkocht werden, volkscafé De Sportwereld en herberg Au Chevalier die veel volk over de vloer kregen, de stormloop naar de stand Place de l’Apéro om de likeur Picori van Stijn Loosveld, Henri Vanneste en Sander Loosveld te ontdekken… het was af. Met als resultaat enkel tevreden gezichten en lovende commentaren. “We vernamen van aanwezigen vaak dat het leuk is dat er eens iets nieuws georganiseerd wordt in Bellegem. Dat was fijn om te horen. Er komt in 2023 een tweede editie van Montebelli”, zegt Lien Claassen.