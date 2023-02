Eerste hiphopcentrum van Vlaanderen keert terug naar vernieuwde Cinépalace, waar je vroeger seksfilms en live striptease zag

Jeugdcultuurcentrum De Stroate neemt weer zijn intrek in CinéPalace in de Zwevegemsestraat 13. ‘Het eerste hiphopcentrum van Vlaanderen’, dixit schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit), keert zo terug naar waar het in 2016 begon. En dat 100 jaar na de opening van Dancing Palace.

De Stroate zat sinds 2018 in het vroegere rusthuis Sint-Vincentius, aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Omdat CinéPalace grotendeels tegen de grond ging, in het kader van stadsvernieuwingsproject Zwevegemsestraat. Waar over een straatlengte van 88 meter alle, vaak verloederde, gebouwen werden gesloopt. In de plaats komen moderne nieuwbouwwoningen, appartementen, een kinderopvang en een nieuwe plek voor De Stroate.

De naam CinéPalace verwijst naar de cinema die tussen 1950 en 1988 een vast publiek trok met onder meer erotische films en live striptease-acts. De cinema ontleende zijn naam van Dancing Palace, die er vanaf 1922 was. Nu huisvest het weer jeugdcultuur- en hiphopcentrum De Stroate, met 103 vaste vrijwilligers. Streetart-, dans- en muziekcrews hebben onderdak bij De Stroate: The Fam, Root Division, SAM, Joined Forces en Urban 85.

Uit de werkingen stroomt Kortrijks talent voort. Zo haalde De Stroate al twee keer het Belgisch kampioenschap rap en twee keer het Belgisch kampioenschap breakdance binnen. Zowat alle winnaars van het West- en Oost-Vlaams kampioenschap poetryslam, een moderne vorm van poëzievoordracht, en de helft van alle winnaars van De Bestn Vant Westn, de West-Vlaamse rap battles, komen uit De Stroate. Ook bekende artiesten hebben een link met of hun oorsprong in De Stroate zoals Brihang, Ntrek, Low G, Skumic en Rijmtekkie Spansman.

Het succesverhaal komt er niet zomaar. De Stroate biedt via deelwerkingen een gevarieerd aanbod van workshops aan voor scholen, jeugd(welzijns)verenigingen, gevangenissen… en is er een netwerk met internationale hiphopcentra.

CinéPalace is nu de nieuwbouw Palace. De Stroate spreekt van Hip Hop Palace. Met een grote en lichtrijke benedenruimte als ingang, wordt de werking meteen opgemerkt vanuit de Zwevegemsestraat. De benedenruimte wordt als instuifruimte gebruikt. Verder in het gebouw heb je drie polyvalente ruimtes, een bureau, berging en technisch lokaal. Blikvanger is een graffitilokaal met speciale ventilatie.

De thuiskomst van de Stroate is een mijlpaal in het stadsvernieuwingsproject Zwevegemsestraat. Sinds in 2018 de halve straat tegen de vlakte ging, onderging de Zwevegemsestraat een metamorfose. In de lente van 2021 keerde Tattoo Eddy er al terug in een handelspand naast de Palace. Intussen wordt de bouw van twee nieuwe terraswoningen, boven Tattoo Eddy en Palace, afgewerkt.

Zes nieuwe rijwoningen

Die woningen zijn vanaf 2024 te koop. De eerste fase van het bouwproject vergt een investering van 3,65 miljoen euro. Verder nam kinderdagverblijf De Speelhoek van vzw Effect in 2021 zijn intrek in een nieuwbouw naast de Palace. En nog zuidelijker zijn zes nieuwe rijwoningen, gebouwd door vastgoedgroep Vande Wiele, bijna afgewerkt. Die woningen worden vanaf deze zomer verhuurd.

De nieuwe Zwevegemsestraat krijgt vorm. Al zijn de werken nog niet af. In een volgende Palace bouwfase wordt nog werk gemaakt van een nieuwe zaal, instuifruimte, danszaal en muziekstudio. In de voormalige cinema- en feestzaal werd tijdens de renovatie betonrot vastgesteld waardoor ingrijpende verbouwingswerken nodig zijn.

Quote De heropbouw waar vroeger de erotische cinema was kost 1,3 miljoen euro schepen Wout Maddens

De Stroate neemt in eerste instantie dus zijn intrek in de voorgebouwen van de Palace. Nadat de tweede fase van het bouwproject is afgerond en de Stroate daar zijn intrek neemt, zal Groep Ubuntu (die organisatie ondersteunt mensen met een beperking, red.) in de vrijgekomen benedenruimte en de tweede verdieping intrekken.

“De heropbouw van waar je vroeger de erotische cinema had kost 1,3 miljoen euro. Medio 2025 zal De Stroate er zijn definitieve intrek kunnen nemen. Daarna beginnen we met de aanleg van de Palacehof tuin, die de verbinding maakt tussen Zwevegemsestraat en Slachthuisstraat”, verduidelijkt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) nog verder.

De Stroate houdt op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari een openingsweekend in Palace. Meer info vind je op de Facebookpagina van De Stroate.

