Eerste Buda Talks steunt kwetsbare moeders en kinderen

De eerste Buda Talks in de Budascoop was een succes, met 180 aanwezigen voor de komst van Jennie Vanlerberghe. De vrouwenrechtenactiviste startte goed twintig jaar geleden onderwijs voor vrouwen en meisjes in Afghanistan op, met de organisatie ‘Moeders Voor Vrede’. Er was na de lezing ruimte voor vragen en debat. “Onze Buda Talks, waarbij we elkaar na een interessante en informele lezing ontmoeten bij een hapje en een drankje, mag een jaarlijkse traditie worden”, zeggen voorzitter Marianne Impens en leeuwin Gaelle Vandenbroucke van Lions Club Kortrijk Buda. Jennie Vanlerberghe kreeg tijdens de eerste Buda Talks een cheque van 2.000 euro, om haar werking te ondersteunen.