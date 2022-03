Eerste alarmknoppen voor slachtoffers stalking bij West-Vlaamse politiezones geleverd

Een alarmknop is een fysieke knop die bijvoorbeeld verstopt wordt in de jaszak en verbonden is met de smartphone. Bij één subtiele druk op de verborgen knop wordt de noodcentrale verwittigd. De politie is onmiddellijk ter plaatse op basis van de locatiegegevens. Vice-eerste minister en minister van justitie Vincent Van Quickenborne, minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor gendergelijkheid Sarah Schlitz beslisten om het stalkingalarm op nationale basis in te voeren. “Een belangrijke doorbraak in de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld”, klinkt het.

Proefprojecten

De invoering van de alarmknoppen komt er nadat is gebleken dat vrouwen in ons land buitensporig vaak blootgesteld worden aan geweld. De politie registreert in ons land jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking, in 62 procent van de gevallen door ex-partners. Volgens de statistieken van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is het risico op geweld het hoogst als de dader een ex-partner is. Maar liefst 81 procent van de vrouwen die door hun ex-partner worden gestalkt, zijn tegelijkertijd het slachtoffer van fysiek geweld. Op nationaal vlak gaat het in ongeveer 110 gevallen om levensbedreigende situaties. Een proefproject met alarmknoppen liep in Gent al sinds 2019 en werd positief geëvalueerd. Dat resulteerde in 21 alarmoproepen met politionele tussenkomst en 10 arrestaties. Liefst 89,6 procent van de vrouwen voelt zich er aanzienlijk veiliger door. Gemiddeld bleek na zes maanden dat het stalkingalarm niet meer nodig was.

Ook de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) experimenteert al sinds juni 2020 met een eigen stalkingalarm. “We beschikten over 5 alarmen in de vorm van polsbanden, die door de slachtoffers zes maanden gehouden mochten worden. Daarna volgde telkens een evaluatie. Sinds het begin van het project hebben we 10 slachtoffers van stalking geholpen”, zegt afdelingshoofd Isabelle Degraeve van de sociale politie van politiezone Vlas. “9 van de 10 slachtoffers waren vrouwen die door hun ex-partner belaagd werden. Eén slachtoffer was een man wiens zoon hem bedreigde en belaagde. Meestal was de toekenning op initiatief van de sociale politie, in enkele gevallen was dit op vraag van het CAW. De ervaring leert ons dat slachtoffers zich veel veiliger voelen met een alarm. Er wordt niet vaak op gedrukt, slechts 2 keer sinds de opstart.”

Volledig scherm De stalkingalarmen voor slachtoffers zijn gekoppeld aan een smartphone. © RV

Werkt niet met iPhone

Voorlopig zijn er in West-Vlaanderen 145 van die alarmknoppen voorzien. Daarna komen er nog 105 stuks bij. De federale politie van West-Vlaanderen zorgt voor de coördinatie en distributie. “De eerste lichting alarmknoppen zijn nu verdeeld over de 19 politiezones. Elke zone krijgt er in de eerste fase 8 en wij houden er enkele op reserve. De volgende levering zal verdeeld worden op basis van de bevolkingsaantallen. Daarnaast hebben we 15 smartphones die we in bruikleen kunnen geven aan de slachtoffers, want de alarmknop werkt niet met iPhone. Apple laat geen externe apparaten toe om handelingen uit te voeren op iPhones”, zegt hoofdcommissaris Alain De Laender, bestuurlijk directeurcoördinator van de federale politie West-Vlaanderen.

Parket beslist

Het is telkens het parket dat zal beslissen over de toekenning van een alarmknop, op basis van verschillende criteria. Zo moet de kans op geweld reëel zijn en moet het slachtoffer in geen geval nog contact willen met de dader, behalve in het kader van de omgangsregeling met eventuele gezamenlijke kinderen. Slachtoffers moeten hun aanvraag doen bij de lokale politiezones. “Het stalkingalarm is een krachtig middel voor de slachtoffers, politie en parket om snel en adequaat in te grijpen bij situaties die al snel levensbedreigend kunnen worden”, aldus nog Vincent Van Quickenborne. “Voor de slachtoffers biedt het bescherming, zekerheid en mentale rust. Het is een van de manieren waarop deze regering de strijd tegen seksueel- en intrafamiliaal geweld op alle fronten opvoert. We zetten rasse schreden vooruit in onze strijd. Zo werd vorige donderdag ook het nieuwe seksueel strafrecht goedgekeurd in het parlement.”