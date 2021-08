Eerst een stop in testcentrum, daarna headbangen op metalfestival Alcatraz: “Gedoe, maar voor een tof weekend hebben we veel over”

De 30.000 bezoekers moeten er iets voor over hebben om de festivalweide te betreden. Voor ze binnen mogen, moeten ze allemaal eerst naar Kortrijk Xpo. Wie er kan aantonen dat hij volledig gevaccineerd is, hersteld is van corona of een recent negatief testcertificaat op zak heeft, krijgt een CovidSafe-bandje. Wie nog geen coronapas heeft, krijgt er nog een snelle antigeentest of een PCR-test.

De wachttijden vielen heel goed mee, in het testcentrum.

Het ‘testdorp’ wordt gecoördineerd door het bedrijf covidtestcenter.be, dat vorige week ook op het testevent Voltage in Zwevegem ingezet werd. “Er tekenden al twee mensen positief, die we dus naar huis moesten sturen”, zegt Louis Driegelinck. “Je kan hier kiezen voor de snelle antigeentest, of een PCR-test. Wie het hele weekend komt, opteert vaak voor beide. Met de snelle antigeentest kan je vandaag binnen, met de PCR-test ben je ook in orde voor morgen en overmorgen.”



Leuk blijven die tests allerminst. “Maar we nemen die erbij”, zegt Kevin Viervemanns uit Nederland. “Ik ben pas zondag twee weken gevaccineerd, dus ik moest nog getest worden.” Kevin draagt een t-shirt van Graspop 2020. “Dat festival is niet kunnen doorgaan. Ik heb er echt zin in.”

Koen Neirinck van restaurant Chez Koen in Kortrijk troffen we ook aan in het testcentrum.

Koen Neirinck van restaurant Chez Koen in Kortrijk treffen we ook aan in het testcentrum. “Het is de allereerste keer dat ik naar Alcatraz kom”, vertelt hij. “Het is eigenlijk mijn schoonbroer die me heeft uitgedaagd. Hij is een grote fan en wil me ook meenemen in de sfeer vandaag. Het wordt gegarandeerd een leuke dag, we zijn hier met een hele groep. De test is niet leuk, neen. Maar ik moet geregeld reizen, dus ik ben het intussen al wat gewoon. Een noodzakelijk kwaad, hé.”

Ook voor Wesley Wuyttack uit Sint-Niklaas is het zijn eerste keer Alcatraz.

Ook voor Wesley Wuyttack uit Sint-Niklaas is het zijn eerste keer Alcatraz. “Het is twee jaar geleden sinds ik voor het laatst naar een festival ben geweest, dus ik zie het hélemaal zitten. Ik verblijf ook op de camping, dat hoort er wat mij betreft bij. Morgen moet ik nog eens terugkeren voor een nieuwe test. Maar ik neem het erbij, in ruil voor een tof weekend.”

Veel meer mensen zullen via de pendelbussen naar de Lange Munte afzakken.

Een voordeel van die extra rompslomp? Ondanks de oproep van de organisatie om met de pendelbussen naar het festival te komen, gaan er normaal veel mensen rechtstreeks met hun wagen naar de Lange Munte. Aangezien de Xpo dit keer een verplichte stop was, zullen er veel meer bezoekers wel gebruik maken van de pendelbussen.

Evelyne Roos uit Herent is 'héél enthousiast' om nog eens op een festival te zijn.

Op de festivalweide treffen we Evelyne Roos uit Herent aan. “Ik kon niet wachten om weer eens livemuziek te horen en weer onder de mensen te zijn. Vooral naar de optredens van Epica, Spoil Engine, Heilung, Orden Ogan en Jinjer kijk ik uit.” Het is al de derde keer dat Evelyne afzakt naar Alcatraz. Ze heeft de smaak goed te pakken. “Graspop (metalfestival in Dessel, nvdr.) is een beetje te mainstream geworden. Daar komen mensen van mijn kantoor naartoe die niet naar metal luisteren. Of de commerciële metal, zoals Rammstein. Metaltoeristen, zeg maar. Hier is het net iets kleinschaliger en gezelliger, er zitten hier toch meer echte liefhebbers. Niks tegen Rammstein hoor, want daar heb ik zelf ook tickets voor. (lacht)”

"Ik vind het helemaal geweldig. Je raakt hier 20.000 keer vlotter binnen dan op Graspop", zegt Mike Van Mulukom uit het Nederlandse Wijchen.

“Ik vind het helemaal geweldig. Je raakt hier 20.000 keer vlotter binnen dan op Graspop”, zegt Mike Van Mulukom uit het Nederlandse Wijchen. We waren heel snel binnen.” Voor welke groepen hij komt? “Dirkschneider, Vio-Lence en Kreator. Ik vind de line-up dit jaar persoonlijk heel slecht, omdat het niet mijn genre is. Maar wie weet zit er nog een leuke verrassing tussen, je weet nooit. Ik vind het heel leuk om livebands te zien, maar dit jaar kom ik vooral voor de sfeer en om wat te ouwehoeren met de maten.”

Hendrik Coucke, Chloë Haverbeke, Dafne Haverbeke en Juna Coucke genieten op dit moment van de allereerste optredens.

Hendrik Coucke, Chloë Haverbeke, Dafne Haverbeke en Juna Coucke genieten op dit moment van de allereerste optredens. “Eindelijk! Wat hebben we die unieke sfeer van Alcatraz gemist. En de stop in Kortrijk Xpo was echt heel kort: alles is enorm goed georganiseerd. We genieten met volle teugen.”

