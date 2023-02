“Eenzaamheid is maatschappelijk probleem, we doorbreken dat met ons initiatief”: Nieuw platform Amitable laat mensen samen eten

Kortrijk Nederland­se drugskoe­rier met 4 kilogram cannabis in auto geklist in Kortrijk

Een 29-jarige Nederlander kon in Kortrijk met maar liefst 4 kilogram cannabis in zijn auto geklist worden. Of beter: in de auto van zijn vader, die meteen in beslag werd genomen. Voor de rechter in Kortrijk riskeert hij 2 jaar celstraf.

7 februari