Eén vat werden er minstens twee: vicepremier Vincent Van Quickenborne trakteert voor 50ste verjaardag: “We voelen ons weer 25”

Nieuwe investeer­ders versterken chauffeurs­dienst Get Driven: “Met bijna 2.000 drivers enorm potentieel om mensen veilig thuis te brengen”

Na de intrede van Helena Brutsaert (ex CID-Lines), strikt de chauffeursdienst Get Driven enkele nieuwe investeerders. Om de groeiambities waar te maken. Stichter Gunther Ghysels en Steve Rousseau, oprichter en CEO van platform in de HR-dienstensector House of Talents en voorzitter van basketbalclub House of Talents Spurs, blijven de voornaamste aandeelhouders van Get Driven.