Eén jaar cel voor man (38) wegens jarenlang partnergeweld

Kortrijk Iedereen onder invloed maar feestvar­ken offert zich op na verjaar­dags­eten­tje: 15 dagen rijverbod

Een restauranthouder die beloofd had om BOB te zijn na het verjaardagsfeestje van de dochter van zijn vriendin, heeft die laatste in een lastig parket gebracht. De man hield zich niet aan zijn woord, waarop het meisje toch het stuur nam en even later betrapt werd.

31 mei