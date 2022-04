Een halve uitgeknepen tube tandpasta en een strookje slaapmat om gewicht te sparen: Gert-Jan is snelste Belg ooit op de Marathon Des Sables

kortrijkGert-Jan Timmerman (28) uit Kortrijk mag zich de snelste Belg ooit noemen op de Marathon Des Sables: hij legde op een week tijd 236 kilometer af in 22uur en 30 minuten en finishte als achtste. “Ik heb eigenlijk geen enkele moment gedacht, ‘verdorie waar ben ik aan begonnen’, het was echt puur genieten.” Hij zamelde door zijn prestatie 16.000 euro in voor Think Pink, een goed doel dat hem erg genegen is sinds zijn zus borstkanker had.