Een half jaar na zijn verhuis naar België wordt Mohamed (45) van het voetpad gemaaid door recidivist: “Drie kinderen zijn hun vader kwijt”

kortrijk Weergoden zijn Leiefees­ten vandaag wél gunstig gezind: “De nieuwe stijl slaat aan”

11 juli Het tweede deel van de Leiefeesten in Kortrijk was vandaag een schot in de roos. “Op deze manier willen we de viering van de Vlaamse feestdag verder uitbouwen”, zegt schepen Kelly Detavernier (N-VA).