Een frisse duik nodig? Zwemmen in open water kan nu op twee nieuwe plekken in Vlaanderen

Foodsha­ring in kleinscha­li­ge gastrobar Vin Noble

Serge Verhaeghe (39) en Karen Vereecke (40) brengen sinds enkele maanden foodsharing in gastrobar Vin Noble in de Bruggestraat. We hebben hier en daar al gehoord dat de zaak een bezoekje waard is, en we nemen met veel plezier de proef op de som.

