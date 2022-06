Echte klassiekers en een enthousiaste nieuwkomer: de weekendtips voor het verlengde Pinksterweekend in Zuid-West-Vlaanderen

Kortrijk/Kemmel/Staden/Menen/RoeselareHet verlengde Pinksterweekend voor de deur en nog geen plannen? Dan vind je hier ongetwijfeld wat inspiratie. We selecteerden enkele tips uit Zuid-West-Vlaanderen. De weerman belooft toch heel wat zon dus lijkt uit je kot komen aangewezen. Echte klassiekers als Sinksen in Kortrijk of de Zoetemarkt in Kemmel mogen niet ontbreken maar ook Schone Schaapjes in Staden of de Sinksenbraderie op de Franse grens met Menen zijn ondertussen uitgegroeid tot tradities. Voor wie het wat actiever mag, is er de Streetkarting in Roeselare.