Dynamic Jobs sluit eerste jaar succesvol af: “We stellen dagelijks 60 mensen voltijds tewerk”

kortrijk Kerstboom is 18 meter, 23 centimeter en 6 millimeter hoog, en dus maar een ietsiepiet­sie groter dan die in Brussel

De kerstboom op de Grote Markt in Kortrijk? Die blijkt 18 meter, 23 centimeter en 6 millimeter hoog. Ietsje groter dan die in Brussel, waar andere jaren normaal de hoogste kerstboom van het land pronkt. Het is wel nipt, want die in Brussel is ‘ongeveer 18 meter’ hoog.

25 december