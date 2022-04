Duurzame babywinkel Salve Shop&Space versterkt Onze-Lieve-Vrouwestraat: “Kom gerust je baby verluieren of borstvoeding geven bij ons”

KortrijkDe heraanleg van historisch Kortrijk moet nog beginnen, maar nu al verwelkomt deze buurt in opmars creatieve ondernemers. Zo is in de Onze-Lieve-Vrouwestraat sinds kort Salve Shop&Space open. “Onze winkel met baby-kleuterartikelen zal jonge gezinnen samenbrengen”, zegt zaakvoerster Belén de la calle Martinez, mama van Eva (6) en Nicolas (4).

“Salve is Latijn voor gegroet of welkom”, vertelt Belén de la calle Martinez (32). “Onder deze naam verwelkom ik aanstaande ouders, wensouders of ouders van jonge kinderen in het ouderschap en de liefde voor een kind.”

De webshop Salve bestaat een jaar. Belén biedt er babyspullen en geboortegeschenken aan zoals slabbetjes, luiertassen, drinkflesjes en educatief houten speelgoed. “De webshop groeit razendsnel”, vertelt ze. “Ik voelde de nood aan een fysieke vestiging. Na acht jaar in winkelcentrum K aan de slag te zijn, met Salve als bijberoep, is het tijd voor een voltijdse eigen zaak. Het is een serieuze sprong, maar een goed ondernemersplan en een achtergrond als productontwerper zorgen voor een stevige basis.”

Volledig scherm Belén en haar gezin, bij de nieuwe winkel op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Pieter de Cockelaerestraat © Salve

Workshops

De naam van de fysieke winkel is Salve Shop&Space. “Shop slaat op het verlengde van de webshop. Space verwijst naar het pand, waar ook plaats is voor workshops zoals babymassagetechnieken en het maken van parkhangertjes en natuurvriendelijke huishoudproducten. Kom gerust met je kleine. Er is hier een speelhoekje. Bij het toilet is er een ververstafel en een potje. En boven vind je een borst- en flesvoedingplekje, waar je tot adem kan komen tijdens het shoppen.”

Quote Bij ons vind je organische kleertjes en badstoffen, houten speelgoed, boekentas­sen uit gerecy­cleer­de petflessen, vegan verzor­gings­pro­duc­ten voor kind en mama, enzovoort. Spullen die jarenlang meegaan Belén de la calle Martinez

Met duurzame spullen probeert Salve zich te onderscheiden van andere kinderwinkels. “Als mama merkte ik op dat de markt verzadigd is van spullen die overbodig zijn, geen educatieve meerwaarde hebben voor een kind en spullen die na enkele weken al kapot zijn. Salve hecht veel belang aan kwalitatieve producten, die gebruikt én doorgegeven kunnen worden, zoals het vroeger was.”

Volledig scherm Een blik in de winkel © Salve

Goeie locatie

Bij Salve kan je onder meer terecht voor organische kleertjes en badstoffen, houten speelgoed, boekentassen uit gerecycleerde petflessen, vegan verzorgingsproducten voor kind en mama, enzovoort. “Het zijn spullen die jarenlang meegaan. Deze visie nu ook in een lokale winkel meenemen, waar er tijd is om de klant met raad en daad bij te staan, daar word ik oprecht gelukkig van.”

Belén is erg blij met de locatie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “Het zit er vol met handelaars, die samen de handen uit de mouwen willen steken om er de bruisende omgeving van te maken die de stad Kortrijk voor ogen heeft. Dit merkte ik al de eerste dag dat ik de sleutels had. De ene na de andere handelaar kwam vragen welke zaak er zou komen in de straat.”

Volledig scherm Een gezellig zithoekje, in de winkel © Salve

Salve Shop&Space in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 26, op de hoek met de Pieter de Cockelaerestraat, is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 12 tot 18 uur. Meer info: www.salveshop.net en verder ook op de Instagrampagina salveshop of op de Facebookpagina Salve.

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve

Volledig scherm Een blik in de nieuwe winkel © Salve