Duurzame baby- en kinderwinkel Salve Shop&Space breidt uit: “We verkopen nu ook pre-loved merkartikelen”

De winkel opende in het voorjaar op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Pieter de Cockelaerestraat, in het historisch hart van Kortrijk. Na een goeie opstart en bijvoorbeeld ook geweldige Sinksenfeesten, waarbij kindjes een tweedehands standje runden voor Salve Shop, is de zaak klaar om een stapje verder te gaan.

Salve verkoopt duurzame baby- en kinderartikelen, met oog voor design en gebruiksvriendelijkheid. De ruimte voor workshops en borstvoeding boven de winkel worden ook al goed gebruikt. Maar dit is nog maar het begin, nu enkele weken geleden de verkoop van pre-loved merk artikelen gestart is.

“Er blijft een taboe rond tweedehands artikelen hangen, maar dat is nergens voor nodig. We hadden dit al gepland omdat ook ouders van onze generatie het zo doen. En zo dragen we een steentje bij aan een betere toekomst en aan een minder vervuilde planeet”, zegt Belén, die dagelijks artikelen in de regio zoekt die nog in heel goede staat zijn om ze in de winkel te kunnen zetten.

Belén de la calle Martinez, in haar zaak. Archiefbeeld © Salve

“De gekozen items passeren een kieskeurige kwaliteitscontrole”, lacht Belén. “Kindjes groeien uit grote spullen, waarna ze dan maar gewoon in het containerpark gegooid worden, wat zonde is. Wij willen er mee voor zorgen dat ze toch een tweede leven krijgen. Want vaak zijn dure designmerken niet meer toegankelijk voor gemiddelde families, terwijl deze artikelen lang mee kunnen gaan, generaties zelfs.”

Meer info over het pre-loved project: https://www.salveshop.net/pre-loved

De Onze-Lieve-Vrouwestraat is trouwens in opmars als winkelstraat, volg alles over de handelszaken daar op de Facebookpagina Onze-Lieve-Vrouwestraat.

