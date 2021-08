Duizenden metalfans, festivalmedewerkers en artiesten beleven de dag van hun leven op Alcatraz: “De totale ontlading! Dit voelt als thuiskomen.”

KortrijkIedereen blij. Dat is kort samengevat de sfeer op het Alcatrazfestival in Kortrijk afgelopen twee dagen. Het festival verwelkomt 75 bands en meer dan 31.000 bezoekers . Bij de coronacontrole aan de ingang werden er tot zondagochtend 3 positieve gevallen ontdekt. “Dat we de besmettingen hebben vastgesteld, is het bewijs dat ons systeem werkt.”

Iedereen die op het festival van Alcatraz wil binnen geraken, moet eerst langs hal 3 van Kortrijk Expo passeren waar een vaccinatiebewijs moet worden voorgelegd of een test wordt afgenomen. Met de bus kunnen de muziekliefhebbers daarop op het terrein komen, waar van mondmaskers en afstandsregels geen sprake meer is. Eenmaal binnen is het alle remmen los. Het metalfestival Alcatraz is het eerste grote event dat kon profiteren van de versoepelingen door de overheid ingevoerd.

Volledig scherm Alcatraz op zaterdag. © Henk Deleu

Manusje-van-alles

Heel wat metalfans zijn door het dolle heen. Ook de 700 medewerkers kunnen na een lange pauze opnieuw hun hart ophalen. Tony Decruyenaere uit Kortrijk, met zijn 61 jaar een van de oudste leden van de crew, is een beetje een manusje-van-alles. “Ik kwam jaren geleden in contact met de organistaren van Alcatraz, toen ik nog chauffeur was van burgemeester Vincent van Quickenborne”, zegt de man. “In 2014 startte ik met helpen opbouwen en afbreken van het terrein. Ondertussen ben ik ook fotograaf en breng ik mensen rond op de site. Ik ben echt blij dat we er dit jaar weer opnieuw 100 procent staan. Vorig jaar hebben we het allemaal hard gemist. Ik ben toen naar hier gekomen om een foto te nemen van onze heilige grond en met de medewerkers hielden we een barbecue. We zijn een hechte familie en het doet deugd die gasten allemaal terug te zien. Ik ben hier van ’s morgens 6.30 uur tot ’s avonds, mij krijgen ze hier 3 dagen niet weg.”

Volledig scherm Medewerker Tony Decruyenaere © Henk Deleu

Bang om dan toch besmet te geraken met corona is Tony niet. “Neen, echt niet”, zegt de zestiger. “Ik ben twee keer gevaccineerd en heb tot vandaag een mondmasker gedragen. Het is vreemd dat we dat nu niet meer moeten doen, maar indien nodig zet ik die mondmasker wel opnieuw op, geen probleem.”

Traantje

Tussen de bezoekers spotten we burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Ze draagt zwarte hoge bottines, volledig in de lijn van de geldende kledijvoorschriften op het festival. “Ik ben echt trots en blij dat dit op deze manier kan”, zegt de burgemeester. “Ik zie veel gelukkige mensen, wat mij tevreden stemt. Ik heb er steeds vertrouwen in gehad dat de organisatie het zou kunnen bolwerken om Alcatraz op een veilige manier te kunnen organiseren. Die mensen hebben met alles rekening gehouden en dat blijkt nu te renderen.”

Niet alleen veel blij gezichten in het publiek, ook de muzikanten uiten hun vreugde dat ze opnieuw kunnen spelen voor een volwaardig publiek. “We hebben bijna een traantje moeten laten”, klinkt het bij Jan Coudron en Jason Bernard, respectievelijk zanger en drummer bij King Hiss. “Als muzikant ga je veel spelen en als ze dat van je afnemen, is het alsof je een deel van je identiteit verliest. Het was dus super om hier te zijn.”

Volledig scherm Niet enkel op het podium was er show te zien. © Henk Deleu

Bloednerveus

“Dit geeft een ongelofelijk goed gevoel”, zegt communicatieverantwoordelijke Bernard De Riemacker. “Iedereen is ongelofelijk dankbaar dat we dit hebben kunnen realiseren. Voor velen voelt het aan als een soort bevrijdingsfeest. Heel wat artiesten zijn heel blij dat ze opnieuw op een podium kunnen staan. Velen waren bloednerveus omdat het al zo lang geleden was dat ze nog hebben kunnen optreden. Het is een totale ontlading.”

Bij de coronacontrole bleken er tot zondagochtend 3 positieve gevallen te zijn opgetekend. “Meteen het bewijs dat ons systeem werkt”, zegt Bernard De Riemacker. “Het had me verwonderd dat we geen enkel positief geval zouden hebben opgetekend bij de aanmelding. Als je ziet hoe de cijfers opnieuw stijgen. De organisatie kan zichzelf echter in de spiegel kijken: we hebben alles, maar dan ook alles gedaan, om ons festival veilig te houden.”

