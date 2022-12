Dudu zwaait boegbeeld Diego (45) uit: “Hij maakte Heule mee tot feestgemeente, Tinekesfeesten altijd legendarisch met pak dj’s en muziekgenres”

HeuleHet was geen ‘stoot van Heule’, het is realiteit. Diego Ghekiere (45) stond donderdagavond voor de laatste keer achter de toog van Dudu, de bruine kroeg die hij vijftien jaar geleden mee opende. “Dat Heuleplaats uitgroeide tot een toonaangevend horecaplein, hebben we ook aan Diego te danken. Wie weet wat het zou geworden zijn, zonder Dudu”, zegt Sarah Andries. Dudu heeft nu een nieuw trio aan het roer: Jelle Meersman, Deborah Cossement en Sarah Andries.

“Laat mij met rust, ik geef geen interviews”, lachte Diego Ghekiere donderdag in Dudu. In de schijnwerpers staan hoeft niet echt voor Diego. Hij last nu een sabbatperiode van zes maanden in, om over zijn toekomst na de denken. Wellicht wordt het een nieuwe uitdaging in de horeca, maar dat is voor later.

Eerst werd er uitgebreid afscheid genomen van Diego, donderdag tot diep in de nacht. Personeelsleden met wie hij samenwerkte, kwamen hem groeten. En ook de (vaste) klanten daagden massaal op om het glas te heffen. Diego Ghekiere opende Dudu vijftien jaar geleden, samen met Thijs Moreels (42). De zaak werd in 2014 vernieuwd, door Dudu te integreren in het aanpalend Streuvelshuis.

Quote Diego is eerlijk en oprecht. Hij heeft het hart op de tong. What you see is what you get Thijs Moreels

Thijs Moreels, hij stopte vijf jaar geleden in Dudu, werkte tien jaar met Diego samen. “Diego is een eerlijk en oprecht man, met het hart op de tong. What you see is what you get”, vertelt Thijs over Diego. “Dudu is voor altijd een stukje van hem, hij zette zich met hart en ziel voor de zaak in. Ik snap dat hij er nu een punt achter zet. Het horecabestaan, het nachtleven… het is zwaar. Als andere mensen thuis zijn, zijn horecabazen aan het werk.”

“Diego verdiende zijn plek in de Heulse geschiedenis al. Café Dudu begon met Diego en Thijs klein, maar is nu tot ver buiten de dorpsgrenzen gekend”, zegt Vooruit-schepen en Heulenaar Bert Herrewyn. “Hij maakte Heule mee tot de feestgemeente die ze nu al jaren is. Diego stond ook voor vernieuwing garant, zowel in de keuken als met events. Zelf hou ik goede herinneringen over aan de ‘Matinees met Herrewyn en Deprez’, waarbij ik taarten bakte en plaatjes draaide op zondag. Merci voor alles en tot aan de andere kant van de toog.”

De woorden van Bert Herrewyn worden onderstreept door Thijs Moreels: “Neem de eerste Tinekefeesten waar Dudu aan deelnam. Dat was meteen legendarisch, met een pak deejays en muziekgenres. Dankzij Diego leerden veel klanten muziek kennen die ze elders niet hoorden. Zo introduceerde hij elektronische muziek op de Tinekesfeesten. En de optredens die er hier waren… Zo zakte zo’n elf jaar geleden dankzij vriendschappelijke dj’s met Otto von Schirach uit Miami (Amerikaans IDM en breakcore muzikant, red.) een grote naam naar Dudu af.”

“In Dudu zag en zie je ook altijd een mooie mengelmoes van klanten. Jong en oud, werkvolk, gepensioneerden… iedereen voelt zich hier thuis. De keuken van Dudu is ook een troef. Altijd met een eigenwijze insteek en de nadruk op bio. Diego was daar vroeg in mee, in het lokale korte keten verhaal. Er wacht Dudu nu een mooie toekomst, het café is in goeie handen”, besluit Thijs Moreels.

Quote Door Diego ontdekte ik hoe de liefde voor horeca in mij zit en hoe ik door koken en eten gepassio­neerd ben. Ik werk hier nu zes jaar, het is echt mijn ding Sarah Andries

“Dudu was mijn eerste stamcafé. Het is dankzij Diego dat ik ontdekte hoe de liefde voor horeca in mij zit en hoe ik gepassioneerd ben door koken en eten. Ik werk hier nu zes jaar, het is helemaal mijn ding”, zegt gewezen opvoedster Sarah Andries. “Diego legde de fundering van Dudu en bouwde het café helemaal uit. Mede dankzij hem is Heuleplaats nu een toonaangevend horecaplein. Wie weet wat het zou geworden zijn, zonder Dudu.”

Heuleplaats heeft naast Dudu nog sterke horecazaken: volkscafé Den Hert, muziekcafé Den Buro en eetcafé De Kameleon, waar er met Victor Malysse ook een nieuw gezicht is. De toekomst van het horecaplein is verzekerd.

