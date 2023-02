Drukke Gullegemsestraat eventjes afgesloten omwille van gaslek

Het lek aan een huisaansluiting van de gastoevoer kwam er rond 13.30 uur, tijdens graafwerken die nodig zijn voor de uitrol van het glasvezelnetwerk van Proximus. Het zoveelste in de rij, het aantal dergelijke incidenten in de jongste maanden is niet meer bij te houden. In veel gevallen ontstaat het lek doordat de toevoerleiding van het gas veel minder diep ligt dan aangegeven op de plannen waarover de aannemer beschikt. Ook langs de Gullegemsestraat in Heule was dat opnieuw het geval. Echt gevaar was er ook dit keer niet. Het lek werd voorlopig gedicht, in afwachting van een definitieve herstelling door een technicus van netbeheerder Fluvius. Door het incident was de drukke Gullegemsestraat, waar het door de werken laveren is in twee richtingen, een tijdje afgesloten.