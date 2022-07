Drugsdealer veroorzaakt ongeval en zet het nadien op een lopen

Kortrijk Vier Fransen terecht voor inbraken in bestelwa­gens in Kortrijkse regio

Vier Noord-Fransen riskeren tot 2 jaar cel voor hun aandeel in drie reeksen inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse regio. Twee van hen zitten al zo’n 7 maanden in voorhechtenis in de cel.

7 juli