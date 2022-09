Drugscrimineel Flor Bressers reageert op ontvoeringspoging Van Quickenborne: “Niets mee te maken”

“Flor Bressers verwerpt uitdrukkelijk het idee van een ontvoering van een bewindsman of -vrouw. Hij zit momenteel sinds zeven maanden in Zwitserse detentie. Het is derhalve voor hem volstrekt onmogelijk om dergelijke actie te verordonneren of daar anderszins bij betrokken te kunnen zijn.” Zo stellen de Belgische en Nederlandse advocaten van Bressers in hun mededeling.

Bressers werd in 2020 veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die was een lading van 40 kilo heroïne kwijtgespeeld aan de Britse douane. Door deze veroordeling werd de Limburger op de Most Wanted-lijst gezet. Midden februari 2022 liepen Bressers en zijn echtgenote tegen de lamp in Zürich. Sindsdien zit het koppel in de gevangenis. Bressers wordt ook gezocht als verdachte in drugsdossiers in Brugge en Dendermonde.