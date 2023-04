Drugsbende voor rechter: “Dankzij reclame op Telegram maakten ze 243.000 euro winst in één jaar tijd”

Kom gratis naar buiten­speel­dag in De Warande, nieuw zijn laserklei­duif­schie­ten en longboards

Het is op woensdag 19 april buitenspeeldag in Vlaanderen om aan hun scherm(en) gekluisterde kinderen naar buiten te lokken. Ook speeldomein De Warande in Heule doet mee, met een gratis toegankelijk buitenspeelpark.