Drugs met straatwaarde van meer dan 3 miljoen euro in beslag genomen tijdens controleactie

De controleactie van afgelopen zondag op de parking van het tankstation langs de E17 in Marke was de afsluiter van een dagenlange internationale controleactie tegen drugssmokkel en toerisme. De actie begon vorige week donderdag en eindigde zondag in Marke. In België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg werden tal van controleacties gehouden. Er was ook een bijzondere aandacht voor distributienetwerken die gebruik maken van postzendingen op hun drugs te leveren. In Luxemburg en België werden bijvoorbeeld controles uitgevoerd in een aantal postsorteercentra. Niet alleen nieuwe designerdrugs werden daarbij ontdekt, maar ook LSD-trips, XTC-pillen en cannabisproducten. In totaal werd voor meer dan 3 miljoen euro aan drugs in beslag genomen waaronder zo’n 5 kilogram marihuana, 645 gram spacecake en nog tal van andere drugs. Er werd ook gewerkt met onmiddellijke inningen bij personen die in overtreding waren. Zo werd in totaal 17.932,44 euro aan penale boetes geïnd. Tijdens de actie in Marke alleen al ging dat om iets meer dan 2.000 euro. Het ging om een zogenaamde Etoile-actie die kadert in de ‘Hazeldonk’-samenwerking, waarmee de Beneluxlanden en Frankrijk de georganiseerde distributienetwerken van drugs en de daarbij betrokken criminele organisaties aanpakken.