Dronken ruzie tussen koppel eindigt met steekpartij: “Alles is nu terug koek en ei, moet een straf echt?”

Spaargids.be PayPal verliest een belangrij­ke troef: welke voordelen heeft het nog? En kies je beter voor betalen met een krediet­kaart?

Het betaalplatform PayPal stopt met het vergoeden van retourkosten. Een vergoeding daarvoor indienen is dus niet langer mogelijk. PayPal verliest daarmee een grote troef in vergelijking met andere betaaldiensten. Op welk vlak verschilt het dan nog van een kredietkaart? En hoe populair is PayPal in België eigenlijk? Spaargids.be maakt de analyse.

28 november