Dronken gasten plassen tegen combi na verjaardagsfeest Van Quickenborne: “Minister heeft niets gezien en keurt gedrag af”

Het parket is een onderzoek voor smaad aan de politie gestart. Drie dronken gasten plasten op maandag 14 augustus tegen een combi, na een verjaardagsfeest bij de 50-jarige vicepremier en federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) thuis. “De minister heeft het incident niet gezien en was er geen getuige van”, bevestigen parket en politie. Bij de politievakbond NSPV hebben ze het al over het ‘Watergate schandaal’. Klinkt grappig, maar er is vooral veel verontwaardiging. “We hebben daar dag en nacht gestaan om hem te beschermen.”

Vincent Van Quickenborne hield op maandag 14 augustus een verjaardagsfeest bij hem thuis, in de wijk Pius X in Kortrijk. Buiten een aantal dichte vrienden waren er onder meer ook ondernemers uit de regio aanwezig. Uit liberale hoek kwamen gewezen voorzitter Egbert Lachaert en premier Alexander De Croo even goeiedag zeggen, maar die waren al lang niet meer aanwezig, toen het voorval zich voordeed.

Uit de beelden blijkt niet dat de minister bij het incident aanwezig was of erop stond te kijken parket en politie

Drie dronken gasten plasten na het verlaten van het feest namelijk tegen een combi, die vlak bij de villa van Vincent Van Quickenborne stond. “Minister Van Quickenborne was er niét bij op dat moment, hij heeft niets gezien”, klinkt het op het kabinet Justitie. Dat wordt nu bevestigd door het parket en de politie.

“Uit de beelden blijkt niet dat de minister bij het incident aanwezig was of erop stond te kijken”, laten het parket en de politie weten. Minister Van Quickenborne zelf laat weten dat hij niet verantwoordelijk is voor het wangedrag en het ten stelligste afkeurt. “Als een politicus verantwoordelijk gesteld wordt voor het wangedrag van iedereen die hij of zij kent, kan je wellicht elke politicus aanklagen.”

Ontvoeringspoging

De lege combi stond er al maanden elke dag ter afschrikking, nadat op 22 september 2022 een ontvoeringspoging op het nippertje verijdeld werd. Waarbij Nederlanders een auto vlak bij de woning van Van Quickenborne achterlieten met wapens, spanbandjes en een kogelwerende vest in. De minister werd in die periode permanent bewaakt door de politie.

Een daad van gebrek aan enig respect voor de dames en heren in uniform, die elke dag hun best doen om de straten van Kortrijk en bij uitbrei­ding het hele land zuiver te houden Politievakbond NSVP

Er is sindsdien ook camerabewaking in de omgeving van de woonst van Van Quickenborne en zijn gezin. Het is net zo hoe de wildplassers na zijn verjaardagsfeestje ‘op heterdaad’ betrapt werden. “Er zijn inderdaad videobeelden van, want die camera’s zijn constant in werking”, stelt parketwoordvoerder Tom Janssens. Er is een proces-verbaal opgemaakt, voor smaad aan de politie. Er zal nu een onderzoek gevoerd worden. Niet door de politiezone Vlas, die benadeelde partij is in deze zaak, maar wel door een andere politiezone.

Er is verontwaardiging bij de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). “Heel het korps is op de hoogte van het voorval, we zijn allemaal misnoegd. We hebben daar dag en nacht – ook in de vrieskou afgelopen winter – gestaan, om de minister en zijn gezin te beschermen. Als dan zoiets gebeurt… We kunnen hier echt geen begrip voor opbrengen”, klinkt het bij de lokale politiezone.

Volledig scherm Een archiefbeeld van december vorig jaar, toen er sprake was van verhoogde veiligheid bij het huis van minister Van Quickenborne na een ontvoeringspoging. © Henk Deleu

Aanfluiting

De politievakbond NSPV reageert nog forser. Ze hebben het — passend bij het voorval — over het ‘Watergate schandaal’ (het echte gelijknamige schandaal bracht in 1974 Amerikaans president Richard Nixon ten val, red.). “Sommigen stellen dat het hier om enkele mensen gaat die boven hun theewater zijn en dan een domme daad begaan. Wij stellen dat het een aanfluiting betreft van onze politie, geen kaakslag maar een vuistslag voor onze politiemensen. Een daad van gebrek aan enig respect voor de dames en heren in uniform, die elke dag hun best doen om de straten van Kortrijk en bij uitbreiding het hele land zuiver te houden.”

“We laten het aan de politiek over om te oordelen of de politie als instituut in haar hemd is gezet en of er maatregelen nodig zijn. Wij zijn alvast van mening dat de politiemensen van alle rangen en standen al hun conclusies hebben getrokken.”

Het is op de openbare weg gebeurd zijn. Als de politie vaststel­lin­gen heeft gedaan, dan moet dat correct opgevolgd worden Kabinet Justitie

Bij het kabinet Justitie herhalen ze nog eens dat Vincent Van Quickenborne niet gezien heeft hoe de dronken gasten tegen de combi plasten. “Het is op de openbare weg gebeurd, na het verlaten van het feest. Als de politie vaststellingen heeft gedaan, dan moet dat correct opgevolgd worden”, aldus het kabinet.

