Drie verdachten steekpartij Boerderijstraat in Kortrijk blijven in cel

Rond 4 uur zaterdagnacht kwam het in de Boerderijstraat tot een zware steek- en vechtpartij. Drie betrokkenen belandden in het ziekenhuis, in totaal konden 6 personen opgepakt worden. Na voorleiding voor de onderzoeksrechter bleven 4 van hen in de cel. “Er was eerder op de avond al tumult geweest aan een pitazaak waarbij met een kapot flesje was gezwaaid”, aldus advocaat Olivier Mostrey. Hij verdedigt Naqib, de man die in de Boerderijstraat woont. “Alles draaide wellicht rond een vrouw maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Wél duidelijk is dat hij om 4 uur ’s nachts uit zijn huis is gelokt en is opgewacht door wel 7 personen met messen en schroevendraaiers. Toch is maar één van die groep aangehouden. Dat begrijp ik niet zo goed. Terwijl hij en 2 vrienden wél in de cel vertoeven omdat ze zich verweerd hebben. Mijn cliënt deed dat met een schroevendraaier die hij afhandig had gemaakt van iemand van het andere groepje.”