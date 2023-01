Drie rijbewijzen ingetrokken tijdens alcoholcontroles overdag: “Kleine groep van bestuurders blijkt hardleers”

De politie haalde tussen 11 en 19 uur in totaal 533 bestuurders uit het verkeer, op verschillende locaties in de hele politiezone. Dat was ondermeer het geval langs de Dumolinlaan in Kortrijk. Drie automobilisten hadden te veel gedronken, maar wel zo stevig dat ze meteen hun rijbewijs moesten inleveren voor vijftien dagen. Er werden ook wat andere inbreuken vastgesteld, zoals iemand die toch reed ondanks een veroordeling die hem dat verbood. Van twee voertuigen bleek het keuringsbewijs verlopen. Eén bestuurder droeg z’n veiligheidsgordel niet, een andere reed zonder geldig rijbewijs. “We organiseren het hele jaar door alcoholcontroles”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Maar tijdens de BOB-wintercampagne steken we een tandje bij. De resultaten zijn bemoedigend maar we blijven vaststellen dat een kleine categorie van bestuurders hardleers is. Door veel en gerichte controles te houden, stijgt de kans dat ze tegen de lamp lopen.”