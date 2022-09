Drie ongevallen vlak na elkaar op E17, op strook van halve kilometer

Kortrijk/Heule LAGO Abdijkaai haalt topcijfer van 14.000 bezoekers: “Maar openlucht­bad nóg langer openhouden in 2023, dat gaan we niet doen”

Het zomerseizoen zit er op voor LAGO Abdijkaai in Kortrijk. Het openluchtbad klokt op ruim 14.000 bezoekers af, dubbel zo veel vergeleken met 2021. Toch zal LAGO Abdijkaai in 2023 niet nog langer open zijn, maar enkel tijdens de zomervakantie, zoals de voorbije jaren ook altijd het geval was. Er is nochtans veel vraag naar een ruimere openingsperiode in 2023.

6 september