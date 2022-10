Drie maanden cel voor diefstal van grasmachine bij Brico Plan-it

Kortrijk 1 jaar effectief voor man die vrouw aanrandt in Burgemees­ter Reynaert­straat

Een 26-jarige man is veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf omdat hij in augustus vorig jaar een vrouw heeft aangerand op café in de Burgemeester Reynaertstraat. Toen een vriendin wilde tussenkomen gooide hij een bierglas in haar decolleté.

