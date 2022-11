Drie jaar cel voor serieverkrachting na Sinksenfeesten in Kortrijk: “Vrouw te dronken om toestemming te geven.”

Het was al in de vroege uurtjes op 6 juni 2022 toen Kidane M. de vrouw meenam naar zijn appartement. Ze was gevallen en duidelijk dronken. M. ontfermde zich over haar en ondersteunde haar op weg naar zijn appartement. Volgens de openbare aanklager hadden M. en zijn medebewoner Abdunaeem O. die ochtend seks met haar en probeerde Hidrinkiel M. later hetzelfde maar stopte hij toen de vrouw riep dat ze niet wilde. “De vrouw was in zo’n laveloze toestand dat ze onmogelijk haar toestemming kon geven”, aldus de openbare aanklager. “Op camerabeelden is te zien hoe ze op weg naar het appartement ondersteund moest worden.” De rechter volgde die redenering.

Kidane M. bleef ontkennen dat hij seks met de vrouw had. “Hij is op haar vraag naast haar op bed gaan liggen, heeft haar gestreeld en is een condoom gaan halen maar is toen gestopt”, aldus zijn advocaat. “Hij had geen kwade bedoelingen, was moe na een hele nacht uitgaan en is geen seksueel roofdier. Het was in ieder geval niet zo dat hij haar meenam om seks te hebben of haar aan zijn vrienden over te geven.” Abdunaeem O. bekende dat hij twee keer seks had met de vrouw, getuige ook de twee condooms in de vuilnisbak. Volgens hem had de vrouw zelf om seks gevraagd maar hij moest wel toegeven dat ze heel dronken was. Het slachtoffer vroeg en kreeg een schadevergoeding van 3.000 euro. Ze verkoos het proces zelf niet bij te wonen omdat ze het emotioneel niet aan kon.