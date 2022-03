Drie jaar cel voor jongeman (22) die flat opzettelijk in brand steekt

Een buurman raakte bevangen door de rook en enkele kittens konden gered worden op zes juli vorig jaar bij een brand in een appartement langs de Zwevegemsestraat. Omdat de oorzaak van de brand niet meteen duidelijk was, werd een deskundige aangesteld. “Hij stelde twee brandhaarden vast waardoor het duidelijk is dat de brand was aangestoken”, zei het Openbaar Ministerie.

Al snel was de bewoner verdachte nummer één. Hij was om 19.45 uur vrijgelaten bij de politie, en omstreeks 20 uur ontstond de brand. Toen de brandweer arriveerde bleek hij niet meer aanwezig. “Een buurvrouw had gehoord hoe hij thuis was toegekomen. Omdat hij zijn sleutel kwijt was, was het zijn gewoonte om zijn voordeur in te stampen.” Op camerabeelden in de stad was duidelijk dat Oliver H. na zijn vrijlating naar zijn flat gewandeld was. De jongeman is lang geen onbekende voor politie en gerecht. Tijdens zijn verhoor ontkende hij de feiten, volgens het Openbaar Ministerie is het wel duidelijk bewezen dat hij de aanstoker is. Oliver H. Kwam niet opdagen op de rechtbank voor zijn proces. De rechter acht de feiten nu dus duidelijk bewezen en stuurt hem voor drie jaar naar de gevangenis.