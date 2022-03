Drie jaar alcoholslot voor hardleerse trucker met 3,56 promille

D. werd op 17 juni vorig jaar ’s namiddags rond 16 uur door de federale wegpolitie aan de kant gezet op de E17. Met reden, want de man had zwaar gedronken. Hij liet maar liefst 3,56 promille alcohol in het bloed optekenen. “Veel mensen raken in coma bij zo’n hoog gehalte, maar uw cliënt blijkbaar niet”, liet de rechter zich ontvallen tegen de advocaat van de man. Toen de trucker betrapt werd, verklaarde hij aan de politie dat hij er door zijn werkgever was ingeluisd. Volgens de advocaat had D. veel te veel gedronken op het afscheidsfeestje van een collega en kroop hij nadien toch nog achter het stuur. “Na de feiten werd hij om dringende reden ontslagen door zijn werkgever. Dat was al een bijzonder zware straf. Hij zat zes maanden zonder werk en dat woog op zijn familiale situatie.”