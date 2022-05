Drie Albanezen riskeren twee jaar cel voor onderhouden grote wietplantage in loods

Kortrijk Rapper Qwisto brengt nieuw album Peper & Zot uit: “We houden het luchtig en komisch, er is al genoeg miserie in de wereld”

Rapper Qwisto heeft Peper & Zot uit. De Kortrijkzaan promoot zijn eerste album tijdens ‘danst!’. Qwisto zit tijdens die tour langs zeven jeugdhuizen in het voorprogramma van rapper Kleine Sanders uit Oostende. “Mijn eerste album slaat meteen aan. Het is in een week tijd al ruim 10.000 keer beluisterd op Spotify. En na 24 uur stond het op 1 in de Spotify-playlist Oprecht, met de beste Belgische hip-hop in het Nederlands en Vlaams”, vertelt Qwisto.

